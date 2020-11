Waarom koppigheid de tweede natuur van Gertjan Verbeek is

Gertjan Verbeek trekt in zijn jeugd veel op met buurtgenoot Gerrit Jan Soetman. De twee vinden elkaar in de fanatieke belijdenis van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Dat Verbeek veel op straat en op de sportvelden te vinden is, heeft ook te maken met het thuisregime van zijn vader. ,,Ik vluchtte als het ware het huis uit’’, zegt hij.