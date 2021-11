Waarom Louis van Gaal vanavond voor Jasper Cillessen kiest

VIDEO Noorse bondscoach over gelijkspel Oranje: ‘Leek op foutje Hilbert van der Duim’

Bondscoach Stale Solbakken van Noorwegen verwacht niet dat de gebroken heup van Louis van Gaal invloed heeft op het beslissende duel van zijn ploeg van morgenavond met het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie. ,,Ik denk dat het een groter probleem voor ze was geweest als Frenkie de Jong dit was overkomen”, zei hij.

