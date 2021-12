Waarom ontslagen John van den Brom al lange tijd niet meer te redden was bij Genk

Door Nik Kok



De kroniek van het aangekondigde ontslag begon eind oktober eigenlijk al met het frappante bericht dat hoofdtrainer John van den Brom bij Genk verder moest zonder zijn assistent Dennis Haar. Haar werd ontslagen maar Van den Brom ging door. Zowel in Nederland als België leidde dat al tot de nodige gefronste wenkbrauwen. Tot maandagmiddag dus, toen de clubleiding hem alsnog op straat zette na een volgens de Belgische pers ‘apathisch gelijkspel’ tegen KV Mechelen. ‘De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken’, zo was het statement van de ambitieuze club.



Tussen Haar en Van den Brom komt het hoogstwaarschijnlijk voorlopig niet meer goed, en dat terwijl ze vorig seizoen nog de beker wonnen met Genk na onder andere een fraaie halve finale tegen Anderlecht. Ook de eindsprint van Genk was goed te noemen.



Dit seizoen verging het Genk evenwel steeds minder. Op 31 oktober werd de laatste competitiezege geboekt tegen Zulte Waregem, daarna volgden zeven wedstrijden zonder zege. In de Europa League is er nog kans op overwintering als er donderdag van Rapid Wien geworden wordt. Maar daar willen ze bij de club die in 2019 nog Champions League speelde dus niet op wachten.