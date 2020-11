Waarom plek 3 in de eredivisie dit jaar gruwel is voor topclubs

Door Maarten Wijffels



Deze week komen de Nederlandse clubs weer in actie in hun Europese toernooien. Maar laten we de klok eens 12 maanden vooruitzetten. Hoe ziet een Europese week er eind 2021 uit voor overgebleven eredivisieteams, zeg voor het gemak weer Ajax, Feyenoord, AZ en PSV?



Ajax speelt fictief dan weer in de Champions League, want ze zijn kampioen geworden. Ze treffen op woensdagavond Liverpool. PSV redde het als nummer twee eerst niet in de CL-voorronden en treft op donderdag nu AS Roma in de Europa League. Dezelfde avond spelen Feyenoord en AZ ook een poulewedstrijd, maar zij doen dat eind november 2021 op het podium van de Europa Conference League.