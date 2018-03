Waarom PSV bij zege titel niet meer uit handen geeft en wat Keizer beter deed dan Ten Hag

PSV - FC Utrecht (vandaag 18.30 uur)

Bij winst op Utrecht evenaart PSV acht speelrondes voor het einde al het aantal zeges dat het vorig seizoen boekte (22). De Eindhovenaren staan 7 punten los van Ajax en liggen op koers voor een clubrecord: alleen in 1985-1986 en 2014-2015 won PSV 22 van zijn eerste 26 duels. Geen ploeg die na 26 speelrondes op meer dan 65 punten stond verspeelde in de historie van de eredivisie het kampioenschap. PSV staat nu, na 25 wedstrijden, op dat aantal. De club versloeg FC Utrecht eerder dit seizoen in de Galgenwaard met 1-7.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD

Excelsior - AZ (vandaag 18.30 uur)

AZ is de club in vorm. De ploeg van John van den Brom ontdeed zich woensdag in de beker freewheelend van FC Twente en is in de competitie al 11 uitduels ongeslagen. Het eveneens verrassende Excelsior bakt er thuis juist niet veel van. De Kralingers wachten al sinds 17 december op een zege voor eigen publiek.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Excelsior. © AD

sc Heerenveen - Willem II (vandaag 20.45 uur)

Op 13 december 2000 schoot Arno Arts een strafschop feilloos achter Hans Vonk (0-1). Het zou de laatste keer zijn dat Willem II met drie punten in de zak de lange busreis vanuit Heerenveen naar Tilburg zou maken.

Een opmerkelijk feitje: Willem II veroorzaakte dit seizoen de meeste strafschoppen (8), door de meeste verschillende spelers (7) uit één team. Heerenveen kreeg op zijn beurt als enige club in de eredivisie nog geen enkele penalty mee.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

NAC Breda - Feyenoord (vandaag 20.45 uur)

NAC kan zich zaterdag in de recordboeken spelen als het wint van Feyenoord: nog nooit won een promovendus twee keer in het seizoen van de regerend landskampioen. In september wonnen de Brabanders in september voor het eerst in de clubhistorie in de Kuip. Feyenoord speelt alleen nog voor bekerwinst, maar kan bij een nederlaag (en winst van PSV) mathematisch ook echt niet meer kampioen worden dit seizoen. Het verschil zou dan oplopen tot 26 (!) punten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NAC. © AD

PEC Zwolle - VVV-Venlo (morgen 12.30 uur)

PEC Zwolle is bezig aan een vrije val in de eredivisie. De verrassing van voor de winterstop verloor 5 van zijn laatste 6 wedstrijden, terwijl het in de eerste seizoenshelft maar 3 keer verloor in 19 duels. VVV doet het uitstekend met slechts één nederlaag uit de laatste 9 wedstrijden. Toch wachten ook de Venlonaren al 4 duels op een overwinning.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD

Sparta - ADO Den Haag (morgen 14.30 uur)

Sparta-ADO is een echte eredivisieklassieker. Sparta-trainer Dick Advocaat, geboren in Den Haag, draagt beide clubs een warm hart toe. Hij debuteerde in 1966 als speler bij ADO en speelde 147 competitieduels voor die club. Bij Sparta gaat het als trainer nog niet op rolletjes. Alleen Gertjan Verbeek haalde sinds Advocaat aan het roer staat bij de Rotterdammers met FC Twente minder punten (2 om 4).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

Vitesse - Ajax (morgen 14.30 uur)

Van alle clubs in de eredivisie heeft Ajax de langste ongeslagen reeks. Al 14 wedstrijden verloor de Amsterdamse runner-up niet meer, maar wat koop je ervoor als koploper PSV ook nauwelijks een steek laat vallen. Onder Erik ten Hag presteert Ajax beter dan onder zijn voorganger Marcel Keizer, maar zijn aanvallende wissels zijn aanmerkelijk minder succesvol. De invallers van Ajax scoorden dit seizoen vaker dan die van elke andere club (8), maar allemaal onder Keizer.

Tim Matavz keert na een lange schorsing terug in de spits bij Vitesse.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

FC Twente - FC Groningen (morgen 16.45 uur)

Het is kommer en kwel bij FC Twente dit seizoen. Sinds de komst van Gertjan Verbeek won de club maar één van zijn 15 competitieduels en woensdag gingen de Tukkers ook in de beker roemloos ten onder (4-0 bij AZ). Als Twente de negatieve spiraal wil doorbreken, dan lijkt FC Groningen wel de ideale tegenstander. De zwalkende Trots van het Noorden wacht al 7 eredivisieduels op een zege. Er is maar één club die langer wacht. Juist: FC Twente (9).