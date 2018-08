Waarom PSV of Ajax niet bovenaan staat met kerst

Heeft de eredivisie straks bij de winterstop een andere koploper dan Ajax of PSV? Het lijkt onwaarschijnlijk als je ze deze week in Europa zag spelen. Toch zou dat wel stroken met de trend van jaren. Kijk naar het staatje hieronder en de schellen vallen van je ogen. Het is al elf (!) seizoenen geleden dat de eredivisie met Kerstmis werd aangevoerd door een club die dat seizoen ook namens Nederland in de Champions League zat. Die ene keer met PSV (in 2008) was ook nog een incident in het totale beeld van twintig jaar.



Ik sprak er eens over met Luc Nilis, toen PSV twee jaar terug voor het laatst CL speelde. Die deed niet eens een poging het ‘probleem’ te ontkennen. ,,Fysiek en mentaal wordt het gewoon anders als je midweeks ineens tegenover Manchester United staat. Als je geen wereldselectie hebt, is dat zwaar. Dat gewenningsproces kost punten in de competitie.’’