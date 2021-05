Waarom Rijkaard de aanvoerdersband van Frank de Boer wilde afnemen tijdens het EK 2000

Nederland begon ijzersterk op het EK in eigen land. Na twee groepswedstrijden was een plek in de kwartfinale al veiliggesteld. Een deel van de spelersgroep vond daarom dat het zich kon veroorloven om het trainingscomplex te verlaten in de late uurtjes. Dit had bondscoach Rijkaard echter al voorzien en dus stak hij daar een stokje voor.