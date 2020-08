Waarom Ronald Koeman de lokroep van Barça niet kan negeren

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



Hij werd afgelopen weekeinde al heimelijk gefotografeerd op de luchthaven van Barcelona , met een lichtblauw mondkapje op. Een toepasselijk plaatje wel, want de realiteit rond corona bepaalde in belangrijke mate de keuze van Ronald Koeman voor FC Barcelona. Waar hij in januari nog resoluut bedankte voor de eer, hapte hij nu wél toe toen zijn droomclub aanklopte. Koeman tekent naar verwachting voor drie jaar in Camp Nou en neemt Alfred Schreuder mee als assistent.



Zijn plotselinge ommezwaai komt niet voort uit een veranderd sportief perspectief, of uit een aantrekkelijker aanbod, maar veel meer uit de sluimerende onzekerheid rond de coronacrisis. Koeman zat in de afgelopen negen maanden vrijwel uitsluitend thuis. Of het uitgestelde EK komende zomer alsnog gespeeld gaat worden, en in welke vorm, is nog maar zeer de vraag. Zelfs achter de aankomende interlands in september staan nog vraagtekens.