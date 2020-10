Waarom Sangaré bij PSV wel of geen voltreffer wordt

Video & podcast Advocaat: ‘Berghuis heeft corona gehad, dat heeft iets met hem gedaan’

15:44 Dick Advocaat laat morgen in de Kuip Eric Botteghin opdraven als vervanger van de geschorste Marcos Senesi. De Braziliaan vormt in het Europa League-duel met Wolfsberger AC in Rotterdam een centraal duo met de Servier Uros Spajic.