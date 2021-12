Waarom Schuurs bij Ajax een andere weg bewandelt dan die van Kluivert, Lang en Brobbey

Door Johan Inan



Mino Raiola blikte deze week nog even terug op het besluit van aanvaller Brian Brobbey, die op het punt staat terug te keren naar Ajax, om transfervrij te verkassen naar RB Leipzig. Wat volgens de spelersagent een belangrijke rol speelde, was dat Ajax besloot in Sébastien Haller voor een recordbedrag een eerste spits aan te trekken.