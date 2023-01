Waarom zou Feyenoord miljoenen neerleggen voor Ramiz Zerrouki als het Mats Wieffer al in huis heeft?

Loting finaleron­de Nations League in Nederland: wie wordt de tegenstan­der van Oranje?

Op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon vindt vandaag om 11.00 uur de loting plaats voor de finaleronde van de Nations League. De beslissende fase van het landentoernooi wordt in juni in Nederland gehouden. Het Nederlands elftal zit als gastland uiteraard in de koker; Italië, Kroatië en Spanje zijn de andere drie deelnemers.

10:33