Wangedrag supporters Ajax en Feyenoord: 578.000 euro aan boetes in drie jaar

Sinds januari 2018 kreeg Ajax in totaal 362.000 euro aan boetes opgelegd door de UEFA en de KNVB. Met name de UEFA heeft de laatste jaren veel rekeningen richting Amsterdam gestuurd. Het succesvolle Champions League-avontuur van Ajax afgelopen seizoen kostte ook flink wat centen. In de campagne, die uiteindelijk strandde in de halve finale, werd Ajax voor 182.000 euro beboet.

Die boetes kwamen met name voort uit wangedrag van de fans. Zo kregen de thuiswedstrijd tegen Bayern München en de uitwedstrijden tegen Benfica, Real Madrid en Juventus qua prijskaartje een staartje. Zo blokkeerden Ajax-supporters onder meer de trappen, waardoor de veiligheidsdiensten niet in staat waren hun werk te verrichten. Ook gooiden zij voorwerpen op of richting het veld.



Ook kreeg Ajax sinds het begin van 2018 twee boetes van de KNVB voor het afsteken van vuurwerk: de club moest tweemaal 15.000 euro aftikken. In de Champions League-groepsfase van het huidige seizoen gingen de fans van Ajax over de schreef op bezoek bij Valencia. De supporters hadden vernielingen aangericht in het stadion van Valencia. Het torenhoge bedrag van Ajax had overigens nóg schrikbarender kunnen zijn, maar na de rellen in Athene werd de Amsterdamse aanhang vrijgesproken.