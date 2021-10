Wangedrag voetbalfans houdt aan: ‘Ga alsjeblieft op kickboksen’

,,Ga alsjeblieft op kickboksen.” Die boodschap heeft minister Barbara Visser (Infrastructuur) voor rellende voetbalsupporters. ,,Zoek een sport en leef je uit, maar doe het niet daar”, aldus de bewindsvrouw in WNL op Zondag. ,,Je verpest het voor zoveel mensen.” De VVD-politica benadrukt dat er ook kinderen in het stadion zitten die van een wedstrijd proberen te genieten.



Eerder dit weekend werd al bekend dat de zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten, maandag bijeen komt voor spoedoverleg. Burgemeester van Breda Paul Depla, die namens de burgemeesters van de speelsteden aanschuift bij de werkgroep, laat weten: ,,Helaas is het niet het eerste incident dit jaar met geweld in en rond de stadions. Daarom is er maandag een extra overleg met de regiegroep om de situatie te bespreken en te bekijken welke stappen er gezet moeten worden. Want dat dit geweld moet stoppen, staat als een paal boven water.”



Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus sprak zaterdag al over ‘gewelddadig crimineel gedrag’. Hij sprak met de Maastrichtse burgemeester Penn en de politie. ,,Dit heeft niets met voetbal te maken. Politie en OM doen er alles aan om relschoppers lik op stuk te geven.‘’ Hij kondigde aan snel in gesprek met de KNVB te gaan over de rellen van de afgelopen weken.



Experts breken zich het hoofd over de stijging van het voetbalgeweld. Waar de een denkt dat het een corona-effect is omdat fans weer even moeten wennen hoe ze zich in het stadion moeten gedragen, denkt de ander dat er sprake is van een toenemende sociale onrust en we het ergste nog moeten krijgen.