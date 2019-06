Warm welkom voor Van Dijk en Wijnaldum bij Oranje: ‘Tu tu tu tu tu, Gini Wijnaldum!’

Laat Van Dijk en Wijnaldum nog even rusten, tegen Engeland staan ze er gewoon

3 juni In Portugal voegen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zich bij Oranje. Twee dagen voor de halve finale van de Nations League, waarin Oranje het opneemt tegen de Engelsen. Of ze hebben zich op het moment van dit schrijven al bij de selectie van Ronald Koeman gevoegd, dat kan ook. Dat is onduidelijk, want de KNVB houdt vandaag de poorten van het trainingscomplex in Lagos potdicht. Morgen is er wel een kort moment om de winnaars van de Champions League te zien en te spreken.