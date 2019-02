Was Groningen-uit de slechtste wedstrijd van Feyenoord onder Gio?

PollGiovanni van Bronckhorst noemde de 1-0 nederlaag bij FC Groningen de slechtste wedstrijd onder zijn leiding, maar veel supporters konden zich nog wel slechtere wedstrijden herinneren in de afgelopen drieënhalf jaar. Wat was volgens jou de minste wedstrijd van Feyenoord onder Van Bronckhorst?

FC Groningen - Feyenoord 1-0 (14 februari) Wat was de slechtste wedstrijd van Feyenoord onder Van Bronckhorst? Feyenoord - ADO Den Haag 0-2 (31 januari 2016) (2%)

PEC Zwolle - Feyenoord 3-1 (14 februari 2016) (1%)

Excelsior - Feyenoord 3-0 (7 mei 2017) (8%)

Feyenoord - NAC Breda 0-2 (23 september 2017) (3%)

Feyenoord - Ajax 1-4 (22 oktober 2017) (7%)

AS Trenčín - Feyenoord 4-0 (9 augustus 2018) (61%)

De Graafschap - Feyenoord 2-0 (12 augustus 2018) (4%)

FC Groningen - Feyenoord 1-0 (14 februari) (15%)

Seizoen 2015/2016: derde (negen nederlagen)

In het eerste halfjaar onder Van Bronckhorst presteerde Feyenoord goed, maar direct na de winterstop volgde een serie van zeven nederlagen op rij in de competitie. Daarmee was de titel volledig uit zicht, maar Feyenoord werd dat seizoen nog derde en won de KNVB-beker door in de finale FC Utrecht met 2-1 te verslaan.

Volledig scherm Ruben Schaken met vier Feyenoorders op zijn hielen. ADO won met 0-2 in De Kuip op 31 januari 2016. © Pim Ras Fotografie

Seizoen 2016/2017: kampioen (vier nederlagen)

In het kampioensjaar verloor Feyenoord slechts vier keer in de competitie. Dat gebeurde in de uitwedstrijden bij Go Ahead Eagles (1-0), Sparta (1-0), Ajax (2-1) en Excelsior (3-0). Vooral die laatste nederlaag was zeer pijnlijk, maar een week later kwam alles toch nog goed. Feyenoord won dankzij een hattrick van Dirk Kuyt met 3-1 van Heracles Almelo en werd voor het eerst in achttien jaar weer eens kampioen van Nederland.

Volledig scherm Dirk Kuyt mag nog proberen de boel te redden, maar het is al te laat: Feyenoord verliest met 3-0 bij Excelsior. Een week later wordt Kuyt de grote held in de kampioenswedstrijd tegen Heracles. © Pim Ras Fotografie

Seizoen 2017/2018: vierde (acht nederlagen)

Die landstitel moest voor Feyenoord het startsein worden om ieder jaar mee te doen om de titel, maar half oktober had de ploeg van Van Bronckhorst al verloren van PSV, NAC en Ajax. In de tweede seizoenshelft volgde nog eens vijf nederlagen, waardoor Feyenoord slechts vierde werd in de Eredivisie met vijf punten minder dan AZ. De Alkmaarders werden echter wel met 3-0 verslagen in de bekerfinale, waardoor Van Bronckhorst ook in zijn derde seizoen als coach van Feyenoord een prijs won.

Volledig scherm Een pijnlijke middag voor Feyenoord: Ajax wint met 1-4 in De Kuip. © Pim Ras Fotografie

Seizoen 2018/2019: voorlopig derde (zes nederlagen)

Dit seizoen begon dramatisch voor Feyenoord. In de voorronde van de Europa League ging Feyenoord met 4-0 onderuit bij AS Trenčín, de huidige nummer negen van de Slowaakse competitie. Drie dagen later volgt een al net zo pijnlijke competitiestart, als De Graafschap op De Vijverberg met 2-0 te sterk is. Later in het seizoen volgden nederlagen tegen Ajax (3-0), Fortuna Sittard (0-2), PEC Zwolle (3-1), Excelsior (2-1) en FC Groningen (1-0). De derde plek leek een paar weken geleden wel zeker voor Feyenoord, maar de voorsprong op nummer vier is inmiddels nog maar twee punten met nog twaalf speelrondes te gaan. Wel won Feyenoord dit seizoen thuis van PSV (2-1) en Ajax (6-2) en staat het in de halve finale van de KNVB-beker, die voor de derde keer in vier seizoenen kan worden gewonnen. Inmiddels is de zoektocht naar een geschikte opvolger voor Van Bronckhorst al enkele weken aan de gang.