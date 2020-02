Wat is het Europese vooruitzicht voor de verliezend finalist?

Video Advocaat: Verliezen was vandaag geen optie

13 februari Dick Advocaat was vanavond na afloop van de bekerwedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord (0-1) als een van de eersten in de kleedkamer. De trainer sloeg het eerbetoon van de spelers en toeschouwers aan de overleden materiaalman Carlo de Leeuw bewust over.