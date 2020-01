Waterpolosters overklassen ook Frankrijk op EK

De waterpolosters strijden zondag in de laatste groepswedstrijd met Spanje om de eerste plek in de poule.



De vrouwen van bondscoach Arno Havenga willen in Boedapest graag revanche nemen op Spanje, dat vorig jaar op het WK in de kwartfinales veel te sterk was (8-12). De Spaanse waterpolosters bereikten in Gwangju zelfs de finale. Ze verloren daarin weliswaar van de Verenigde Staten, maar verzekerden zich wel van een ticket voor de Olympische Spelen. Nederland wil komende zomer ook naar Tokio. De winnaar van het EK verdient een ticket. Een plek in de finale volstaat ook om naar de Spelen te mogen als Spanje daarin de opponent is.