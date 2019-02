‘We stopten met pressen, dat kostte ons de wereldtitel’

Door Mikos Gouka



Johan Neeskens ziet Willem van Hanegem nog niet, maar hij hoort hem al wel. ,,Je had zeker wind tegen, Nees?’’ klinkt het in Utrecht als Neeskens een paar minuten na Van Hanegem arriveert. ,,Willem, ik ben toch gewoon op tijd of niet?’’ reageert Neeskens.



Wat volgt is een brede glimlach en een innige omhelzing. ‘De Kromme’ (toen nog even 74) en ‘De Nees’ (67), eindelijk weer eens samen en dat op slechts een paar kilometer afstand van Zeist, de stad waar ze zich bij de KNVB in 1974 helemaal uit de naad trainden in aanloop naar het memorabele WK in West-Duitsland.



Het begint met een schaterlach. Op een steenworp afstand van de plek waar de legendarische middenvelders elkaar vandaag ontmoeten, heeft voormalig FC Utrecht-spits Joop van Maurik volgens Van Hanegem een café. ,,Van Maurik’’, grinnikt Van Hanegem. ,,In september 1973 speelden we met Feyenoord uit tegen Utrecht. Daar deden ze heel geheimzinnig of Joop nou wel of niet zou meedoen. Hij zou geblesseerd zijn of juist niet. FC Utrecht wilde Joop verborgen houden en dus deed hij zijn warming-up ergens binnen. Toen we het veld op gingen, kwam Joop op het allerlaatste moment in de rij staan. Daar hadden wij van moeten schrikken, hahaha. Dus ik zei: ‘Zo jeetje Joop, dat is schrikken zeg, dat jij toch meedoet.’ Bang voor Van Maurik? Natuurlijk niet man.’’