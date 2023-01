Wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles afgelast vanwege sneeuw en gladheid

LIVE eredivisie | NEC ontvangt laagvlie­ger FC Emmen

NEC speelde dit seizoen in de eredivisie al tien keer gelijk, maar staat met negentien punten wel op de negende plaats. Vanavond komt FC Emmen op bezoek in Nijmegen. De ploeg van trainer Dick Lukkien verzamelde twaalf punten uit zestien speelrondes en staat in de degradatiezone. De aftrap in De Goffert is om 18.45 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.

11:00