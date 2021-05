Wéér AZ’er naar de Kuip: opvolger Feyenoord-clubarts Van Eijck komt uit Alkmaar

Eerder dit seizoen lekte uit dat toenmalig AZ-trainer Arne Slot in gesprek was met Feyenoord over een zomerse overstap. Toen de Alkmaarse club daar lucht van kreeg, werd de trainer per direct op straat gezet. Dat leidde tot spanningen tussen beide kampen. Toen beide ploegen tegenover elkaar stonden in de Kuip, waren er wat woordenwisselingen. Feyenoord's technisch directeur Frank Arnesen en AZ’s algemeen directeur Robert Eenhoorn kregen het verbaal met elkaar aan de stok. Ook assistent Marino Pusic verkast van Alkmaar naar Rotterdam-Zuid.

Nu is er een volgende die die weg bewandelt. De 46-jarige Joost van der Hoek is nu nog clubarts bij AZ, maar na de zomer gaat hij diezelfde functie bekleden bij Feyenoord. Dat doet hij omdat Van Eijck het stokje dus overdraagt. ,,Als clubarts draag je vooral op de achtergrond je steentje bij. Dat heb ik met veel liefde gedaan. Nu is het tijd voor een ander om die rol over te nemen. Helemaal uit zicht verdwijnen doe ik gelukkig niet: ik blijf me in een nader te bepalen rol actief inzetten voor de club", zo meldt hij.

Van Eijck en Van der Hoek kennen elkaar goed, waardoor de link snel gelegd was. ,,Ik woon onder de rook van Rotterdam en heb mijn opleiding genoten in het Erasmus MC, waar ik Casper natuurlijk goed van ken", aldus Van der Hoek. ,,Mij wordt nu de mogelijkheid geboden om wat dichter bij huis bij Feyenoord als fulltime clubarts aan de slag te gaan. Dat is een prachtige kans bij een fantastische club die ik met beide handen aangrijp.”