Wéér blijkt geringe fysieke belastbaarheid een groot probleem bij Feyenoord

Senesi debuteert in voorselec­tie Argentinië

26 oktober Marcos Senesi is voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Argentijnse voetbalelftal. De 23-jarige verdediger van Feyenoord krijgt volgende week te horen of hij ook deel uitmaakt van de definitieve groep van bondscoach Lionel Scaloni.