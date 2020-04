Weer een echte mat in Den Haag, welke clubs volgen?

Ondanks dat de samenstelling van de eredivisie hetzelfde blijft, is er volgend seizoen sowieso één club minder met kunstgras. Bij ADO Den Haag zijn de nepsprieten inmiddels afgevoerd, het is nog maar de vraag of dat bij meer clubs op korte termijn gaat gebeuren.

Door Yorick Groeneweg



Naast ADO speelden afgelopen seizoen ook PEC Zwolle, VVV, Sparta, FC Emmen en Heracles in de eredivisie op kunstgras. PEC zou ook weer snel op een natuurlijke ondergrond gaan voetballen, terwijl VVV de wens al uitsprak om de volgende competitie weer op echt gras te spelen.

Hoe staat het ervoor? Uit een rondgang van deze site blijkt dat het weleens bij ADO Den Haag kan blijven. Al stapt PEC Zwolle liever vandaag dan morgen over. De club is daar ook over in gesprek met de gemeente, maar clubvoorzitter Adriaan Visser beseft dat er midden in de coronacrisis andere belangen zijn dan een nieuw voetbalveld.

Aan de andere kant is er nu extra tijd, omdat de eredivisie eerder is stilgelegd. Bovendien is PEC zeker van handhaving. Toen dat bij ADO het geval was, kwamen de Hagenaars direct in actie. Deze week zijn de werkzaamheden gestart. Binnenkort zaaien ze de nieuwe mat in. Dat duurt langer, maar is uiteindelijk beter en goedkoper dan kant en klare graszoden uitrollen. De verwachting is dat er half augustus weer een bal over de nieuwe Haagse mat kan rollen.

Intentie

Bij Sparta en VVV zal dat zeker nog niet het geval zijn, ondanks dat ook die clubs de intentie hebben om zo snel mogelijk naar echt gras terug te keren. In Venlo zijn de financiën alleen niet toereikend. Ondanks dat er van de andere clubs een compensatie van tonnen in het verschiet ligt, onderzoeken ze wanneer in De Koel het veld vernieuwd kan worden.

Onder aan de trap in De Koel zal voorlopig kunstgras blijven liggen.

Sparta zit ook in de wachtkamer. Het weghalen van het kunstgras uit Het Kasteel hangt samen met het aanpassen van trainingscomplex Nieuw-Terbregge, waar straks ook het eerste elftal zal gaan trainen. Daar heeft – net als in Zwolle – de gemeente ook een rol in. Stiekem hoopten ze bij Sparta dat het voor komend seizoen nog zou lukken, maar nu verwachten ze al dat ze nog een jaar zullen moeten wachten.

FC Emmen is er zelf nog niet over uit. De club uit Drenthe heeft liever echt gras, maar neemt vanwege de huidige ontwikkelingen rondom een eventueel nieuw stadion nog geen beslissing. Mogelijk gooit de coronatoestand roet in het eten bij het realiseren van een nieuw onderkomen. Het kunstgrasveld in De Oude Meerdijk is overigens nog lang niet versleten, dat ligt er pas een jaar. Bij de aanleg is bewust gekozen voor een verplaatsbaar veld, zodat het bij een overstap elders hergebruikt kan worden.

Historische woorden

Dan rest nog Heracles, de eerste profclub die in Nederland op kunstgras ging spelen. In 2003 legde sponsor Ten Cate al zo’n mat neer in Almelo. De toenmalige voorzitter Jan Smit sprak de historische woorden: ,,Over tien jaar spelen alle clubs kunstgras.” Dat liep even iets anders. De weerzin nam alleen maar toe. Ook dit voorjaar bleek weer dat eredivisieaanvoerders de velden van de kunstgrasclubs het minst waarderen.

Bij Heracles zijn ze zich ervan bewust dat ze met de huidige trend mee moeten bewegen. Dat betekent terug naar natuurgras. Alleen niet op korte termijn, in Almelo zien ze het nog als iets voor de toekomst. Zoals een eredivisie zonder kunstgras voorlopig ook nog toekomstmuziek is.