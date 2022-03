Weer tegenslag voor Henk de Jong en Cambuur: trainer kan seizoen vanwege fysieke klachten niet afmaken

,,Hoe vervelend dit ook is, de gezondheid van Henk staat natuurlijk voorop en in goed overleg hebben we besloten dat hij daar nu alle tijd en ruimte voor krijgt”, aldus algemeen directeur Ard de Graaf. Cambuur staat op de achtste plaats in de eredivisie.



Henk de Jong: ,,We hoeven er geen zielig verhaal van te maken, want er zijn momenteel veel ergere dingen aan de hand in de wereld. Ik ga er nu alles aan doen om weer helemaal topfit te worden en dan hoop ik er bij de start van het nieuwe seizoen weer bij te zijn.”