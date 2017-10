Weet Willem II goede reeks voort te zetten tegen Ajax?

Willem II moet het zaterdagavond in het eigen Koning Willem II-stadion doen zonder Fran Sol. De clubtopscoorder met 6 doelpunten werd donderdag geopereerd aan een tumor in zijn teelbal. Sol is belangrijk voor Willem II: hij is dit seizoen direct betrokken bij 7 van de 10 eredivisie-doelpunten. Ben Rienstra kan dit weekend zijn 200e eredivisie-wedstrijd spelen.