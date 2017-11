Weinig plaats voor eredivisiespelers onder Advocaat: 4 van 66 basisplaatsen

66 basisplaatsen heeft deze bondscoach inmiddels vergeven bij Oranje sinds zijn aantreden in juni. Daarbij is het oefenduel van vanavond meegerekend. Slechts vier van die plekken gingen naar voetballers uit de Nederlandse competitie. Dat is al weinig, maar in drie gevallen ging het ook nog om één en dezelfde man, Feyenoorder Tonny Vilhena. Die óók nog eens speelde bij afwezigheid van een vaste waarde uit het buitenland. Kevin Strootman moest door een schorsing en een blessure drie interlands laten lopen. Vilhena startte daardoor tegen Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden. De enige andere eredivisiespeler die de aftrap haalde in een halfjaar Advocaat? Dat was Ajacied Joël Veltman tegen Luxemburg. Voor het duel vanavond met de Schotten hoopte Steven Berghuis op een kans om de gestopte Arjen Robben te vervangen. Dat kan natuurlijk nog steeds in de tweede helft, maar Advocaat laat op rechts eerst Quincy Promes in de basis starten. Zoals hij in het doel blijft vasthouden aan Jasper Cillessen, dit tot onbegrip van Jeroen Zoet. Die beklaagde zich vorige week in Voetbal International dat hij als doelman alles speelt bij PSV, maar bij Oranje toch de wisselkeeper van Barcelona voor moet laten. Centraal achterin is Karim Rekik uit het relatieve niets in de basis terechtgekomen. De verdediger speelt sinds deze zomer voor Hertha BSC en krijgt met zijn Bundesliga-ervaring de voorkeur boven Ajax-talent Matthijs de Ligt.

Het is een totaal contrast met hoe bijvoorbeeld Louis van Gaal Oranje formeerde bij het WK in Brazilië. Toen stonden er met Wijnaldum (destijds PSV), De Vrij, Martins Indi (Feyenoord) en Daley Blind (Ajax) elke wedstrijd standaard vier eredivisiejongens in de basis. En met Janmaat (Feyenoord) of Memphis (PSV) een paar keer ook nog een vijfde. Nu al benieuwd welke koers de opvolger van Advocaat straks in 2018 gaat varen. Zoekt hij het ook weer in ‘buitenlanders’ om het totaal weggezakte Oranje er boven op te krijgen? Of schakelt hij bij de wederopbouw in samenspraak met een nieuwe technisch directeur door naar een nieuwe generatie eredivisietalent dat zich aandient?



Overigens is Advocaat met zijn beleid op weg een serie neer te zetten die voor het laatst te zien was onder Van Gaal. Oranje in Schotland jaagt op de vierde overwinning op een rij. De laatste keer dat Oranje een dergelijke reeks maakte was in 2014. Van Gaal won toen zes keer na elkaar.