Welke grote naam sneuvelt er?

In de schaduw van ‘De Klassieker’ ontbrandt dit weekend ook de strijd om het naakte bestaan in de eredivisie. Waarschijnlijk sneuvelt er een grote naam, maar wie? De degradatiekandidaten nader bekeken.

Volledig scherm De stand onderin © Tubantia

Plek 14: Willem II (18-16)

Het zou er eindelijk van komen, een jaar zonder het gehijg van onderuit, een jaar eens geen degradatievoetbal voor Tilburg en omstreken. Niet dus. Het lukt Willem II maar niet de volgende stap te zetten, die richting middenmoot.

LET EENS OP…

…die twee spitsen, de Spaans/Nigeriaanse tandem. Fran Sol maakte er al 9, Bartholomew Ogbeche staat op 8 treffers. Geef ze net dat kleine beetje ruimte, en patsboem, het is raak. Dus niet moeilijk doen, maar alle ballen op Sol en Ogbeche.

DE VALKUIL

De blessuregevoeligheid van Ogbeche. De 33-jarige stond in zijn tijd bij Willem II vooral langs de kant, maar sinds eind oktober was hij weer fit en fruitig. Maar ja: Na de schouder en de knie sputtert nu de hamstring tegen. Het houdt maar niet op, niet vanzelf.

PUNT VAN AANDACHT

Veertig tegengoals in 18 duels: dat is akelig veel. Sterker: het is veel te veel.

Volledig scherm Bartholomew Ogbeche © Proshots

Plek 15: NAC (18-16)

Ze staan in Breda op de plek waar ze op 6 mei willen uitkomen. Dus in dat opzicht is er niets raars gebeurd bij NAC, afgezien van die blamage tegen Ajax dan. NAC ligt op koers, alleen hoeft er maar iets te gebeuren, of de hele boel kapseist.

LET EENS OP…

…de rol van het publiek. NAC heeft geen wonderploeg, geen wonderspelers, maar NAC heeft wel de aanhang die er voor kan zorgen dat de ploeg in Breda met 12 man speelt.

DE VALKUIL

Het hysterische gedrag van de trainer. Stijn Vreven ontploft om alles en nog wat, en vroeg of laat slaat die overspannenheid over op de ploeg. Als de trainer zichzelf al niet onder controle heeft, wie dan wel?

PUNT VAN AANDACHT

De zwakke keepers. Wie er ook onder de lat staat bij NAC, de blunders blijven maar komen.

Volledig scherm Het NAC publiek © Toin Damen

Plek 16: FC Twente (18-15)

FC Twente? Die club kan toch niet degraderen? Pardon? Dat zeiden ze in 1983 ook en toen ging het hopeloos mis. In Enschede zijn de zorgen groot. Net gered van de ondergang en de volgende storm moet alweer worden gepareerd.

LET EENS OP..

…de tandem Adem Maher en Oussama Assaidi: geef ze de bal, laat ze dansen, laat ze vrij en alles komt goed. Zoveel schoonheid hoort niet in de tochtige kelder thuis.

DE VALKUIL

Nergens onderin is de druk zo groot als bij FC Twente, de club met een begroting van 29 miljoen euro, die steunt op een indrukwekkende supportersschare. Als het misgaat, zijn de gevolgen niet te overzien. Het lijntje in Enschede is dun.

PUNT VAN AANDACHT

Het loodzware beginprogramma: eerst de vroege finale bij Roda JC, en daarna achtereenvolgens PSV, Heerenveen, AZ en Ajax. Ga er maar aan staan.

Volledig scherm © Ron Jonker

Plek 17: RODA JC (18-11)

Als je het degradatiespook zou moeten omschrijven, dan kom je bijna als vanzelf bij Roda JC uit. Matige spelers, slecht beleid en een eigenaar die in de bak zit.

LET EENS OP…

…Maecky Ngombo, de nieuwe spits. Hoewel nieuw…De Belg speelde al eens eerder bij Roda JC en droeg toen de eretitel subersub. Zijn moyenne in zijn eerste maand destijds? Een goal per 41 minuten. Als hij dat toch eens zou kunnen herhalen…

DE VALKUIL

Dat er in de laatste week van januari weer allerlei spelers uit allerlei windstreken aan komen waaien. Vorig seizoen leverde dat niets op in Kerkrade, maar wat als de club op de 30ste nog laatste staat? Weersta je dan de paniek?

PUNT VAN AANDACHT

Wat niet? Roda heeft te weinig punten, te weinig goals voor (17) en teveel tegen (40). Het zijn de cijfers van een degradant.

Volledig scherm Maecky Ngombo © Photo News

Plek 18: SPARTA (18-11)

Je hebt een Sparta van voor Dick Advocaat, en je hebt het Sparta van nu. Het lijken twee totaal verschillende werelden, die op de een of andere manier moeten samenkomen.

LET EENS OP…

…de dynamiek van de nieuwe baas. Met Dick Advocaat in huis, gebeurt er iets. Wat dood leek, begint te leven.

DE VALKUIL

Hoeveel ploegen zijn er in het verleden nou echt beter geworden van al die reparatiewerkzaamheden in de winter? Als de wonden zijn geslagen, helpt pleisters plakken niet meer. En: hoe gefrustreerd wordt de coach als de resultaten onverhoopt toch tegenvallen?

PUNT VAN AANDACT

Het scorende vermogen. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Dertien doelpunten in de eerste seizoenshelft en meteen bij de herstart tegen Vitesse weer geen goal gemaakt. Wat moet je daar nog aan toevoegen?