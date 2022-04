Wereldberoemde voetbalmakelaar Mino Raiola (54) overleden: ‘Hij heeft tot het laatst gevochten’

Met videoDe wereldberoemde voetbalmakelaar Mino Raiola is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt via het Twitterkanaal van de spelersmakelaar van onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Erling Braut Haaland en Matthijs de Ligt.

Eerder deze week werd al bekend dat het slecht ging met de gezondheid van Raiola en dat hij vocht voor zijn leven. Er werd zelfs al gesuggereerd dat hij was overleden, maar de Italiaans-Nederlandse voetbalmakelaar sprak dat zelf tegen. ,,Kennelijk kan ik gereanimeerd worden”, schreef Raiola op Twitter.



Maar vandaag is zijn familie met het nieuws naar buiten gekomen dat Raiola is overleden. ,,Met intens verdriet delen we het overlijden mee van de meest zorgzame en geweldige voetbalmakelaar ooit. Mino heeft tot het einde gevochten met dezelfde kracht die hij liet zien aan onderhandelingstafels om onze spelers te verdedigen. Mino maakte ons trots, maar dat realiseerde hij zichzelf nooit. Mino heeft door middel van zijn werk ontzettend veel levens beïnvloed en een nieuw hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van het moderne voetbal.

Geschokte reacties in voetbalwereld In de voetbalwereld is geschokt gereageerd op het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Grote Europese voetbalclubs als Real Madrid, Paris Saint-Germain, Internazionale en AC Milan betuigden op Twitter hun medeleven. “Een charismatische sportmakelaar is vandaag na een ziekte overleden. De club betuigt bij monde van haar voorzitter haar deelneming aan zijn familie en vrienden”, reageerde de Parijse topclub PSG. PSV reageerde ook via Twitter. “PSV schrikt enorm van het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Wij wensen zijn naasten, familie en vrienden sterkte bij het verlies en bedanken hem voor wat hij voor onze club en veel van onze spelers heeft betekend. Rust zacht Mino.” Ook de KNVB reageerde geschokt. “We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.”

,,Zijn afwezigheid zal altijd gevoeld worden. Mino’s missie om van voetbal een betere plek voor spelers te maken, zal met dezelfde passie worden voortgezet. We danken iedereen voor de enorme hoeveelheid steun die we hebben gekregen in deze moeilijke tijden en vragen respect voor de privacy van familie en vrienden op dit moment van rouw.”

Raiola werd geboren in Italië, maar groeide op in Haarlem, waar zijn ouders een restaurant begonnen. Hij begon zijn loopbaan als zaakwaarnemer bij Sport Promotions, het bedrijf van voetbalmakelaar Rob Jansen. Na een tijd voor Jansen gewerkt te hebben, besloot Raiola voor zichzelf aan de slag te gaan.

Pavel Nedved

De eerste grote transfer die Raiola verrichtte, was die van Pavel Nedved van Sparta Praag naar Lazio, in 1996. In de 26 jaren die daarna volgden was Raiola betrokken bij de grootste transfers. Hij transfereerde Ibrahimovic in 2004 van Ajax naar Juventus en stond de Zweed nog steeds bij.

Ook Erling Braut Haaland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt en andere Nederlandse internationals als Denzel Dumfries, Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Owen Wijndal. Ook behartigde hij de belangen van Ajacieden Noussair Mazraoui en Brian Brobbey.

Raiola werd jaren gezien als een van de meest invloedrijke spelersmakelaars ter wereld.

