Wereldgoal helpt FC Dordrecht langs Jong Ajax, ongekende cijfers Hornkamp na karategoal

Datzelfde Jong PSV kreeg het vanavond wederom niet voor elkaar om te winnen. Het Brabantse onderonsje met FC Den Bosch leek eveneens lang op een gelijkspel af te stevenen, maar Jizz Hornkamp bezorgde FC Den Bosch alsnog een driepunter door in de negentigste minuut met een soort karatetrap de 0-1 te maken. Jong PSV had in de 76ste minuut rood gekregen. Nigel Thomas ontving zijn tweede gele kaart.



Hornkamp gaat met zijn goal verder waar hij vorig seizoen gebleven was. In de laatste elf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie maakte Hornkamp twaalf goals. Ook in de eerste speelronde tegen Helmond Sport scoorde Hornkamp.