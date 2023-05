Werkstraf voor aanstekergooier die twee weken onderdook: ‘Dit gedrag was dom en hufterig’

Waarom? Waarom gooi je een aansteker naar een kluwen spelers tijdens een voetbalwedstrijd? De rechter stelt hem maandagmiddag de vraag. Uitgerekend op de dag dat Feyenoord in Rotterdam vanwege het landskampioenschap wordt gehuldigd, moet de 32-jarige Roelofarendsvener zich verantwoorden voor zijn gedrag. ,,Ik deed het in een vlaag van verstandsverbijstering. Ik had kortsluiting in mijn hoofd. De grimmigheid van het veld sloeg over op de tribune. Dat uitte zich bij mij verkeerd. Ik was vermoeid, gefrustreerd. Maar gooide zeker niet met de intentie iemand te raken.’’

Maar hij gooide met de gele BIC-aansteker wel raak. Voetballer Davy Klaassen liep een hoofdwond op. De gooier zag het direct. En het was ook op de beelden te zien, waarop de baan van de aansteker te volgen was.

Euforie en blijdschap

Wat hij voelde, toen hij zag dat hij een speler had verwond? ,,Eerst euforie’’, bekent hij. Euforie gevoed door de blijdschap van andere supporters om hem heen. Supporters die hem vertelden twee rijen naar voren te gaan en hem een pet opzetten. Het voorkwam niet dat de man - die enkele blikjes bier op had - nog tijdens de wedstrijd werd opgepakt. Hij gaf meteen toe dat hij de aanstekergooier was. ,,Hoe kun je zo stom zijn?’’, zegt hij nu zelf. ,,Ik heb er verschrikkelijk veel spijt van. Als ik tijd kon terugdraaien had ik dat graag gedaan.’’

De rechter herhaalde in zijn uitspraak de woorden ‘Gebruik je verstand’ van oud-Feyenoordspeler en assistent-trainer John de Wolf. ,,Ik zal de krachtterm die hij ook gebruikte niet herhalen. Ook al ben je moe, ook al ben je gefrustreerd. Dit gedrag was dom, hufterig en schadelijk.’’

Schadelijk omdat de gooi vele gevolgen had. Voor Klaassen, die door het gat in zijn hoofd uiteindelijk het veld moest verlaten. Voor Feyenoord, dat bij dé beladen Klassieker nooit meer in het spel kwam en de halve bekerfinale verloor.

Vele gestaakte wedstrijden

Maar ook voor het Nederlandse voetbal. Voetbalbond KNVB nam stevige maatregelen. Zodra voorwerpen of toeschouwers het veld op gaan, wordt een wedstrijd voortaan gestaakt. Gaat het na de hervatting nog eens fout, dan stopt de scheidsrechter de wedstrijd. Het restant wordt op een andere dag zonder publiek uitgespeeld. En dat is meteen al het geval als een speler wordt geraakt door een voorwerp of wordt belaagd door een toeschouwer.

Het heeft inmiddels een reeks tijdelijke en helemaal gestaakte wedstrijden tot gevolg. Dit weekeinde nog werd de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax nadat supporters van de thuisploeg rookbommen op het veld gooiden.

Safehouse

De 32-jarige man -die een excuusbrief schreef aan Ajax en Klaassen- merkte zelf ook direct de gevolgen. Na zijn aanhouding volgden bedreigingen aan hem, aan zijn gezin, aan zijn werkgever. Zowel uit de hoek van Feyenoord- als van Ajaxsupporters. Twee weken lang zat hij met zijn gezin ondergedoken in een safehouse. Maar ook het stadionverbod van negen jaar raakt hem. Als zijn kinderen ouder worden, kan hij zijn liefde voor Feyenoord niet met hen delen met een bezoek aan De Kuip.

Mede rekening houdend met de bedreigingen besloot de politierechter tot een werkstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

