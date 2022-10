Wesley Plaisier bereikt volgende ronde Gibraltar Darts Trophy, Van der Voort later in actie

Met samenvatting Napoli maakt over twee duels alsnog de tien vol tegen hardleers Ajax

Ajax, de club die zich zo graag wil meten met de voetbalelite, is na het vierde pouleduel al vrijwel uitgeschakeld in de Champions League. Napoli liet na de historische vernedering van vorige week andermaal zien dat het elftal van coach Alfred Schreuder aan alle kanten rammelt: 4-2. En Later op de avond veegde Liverpool de vloer aan met Rangers (1-7).

