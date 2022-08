Wesley Sneijder (38) over trainersdiploma: ‘KNVB-deur is gesloten, ze feliciteerden me met mijn 47ste verjaardag’

Wesley Sneijder onderzoekt nog altijd de mogelijkheden om zijn trainersdiploma te halen. De recordinternational van Nederland stopte vorig jaar met zijn cursus in Nederland, maar wil in het buitenland alsnog voor de benodigde papieren gaan.

Sneijder stopte in november met de trainersopleiding van de KNVB. De recordinternational van Oranje, met 134 interlands achter zijn naam, gaf aan zichzelf meer als manager te zien dan als veldtrainer en wilde daarin graag meer begeleiding van de KNVB. ,,Dat past niet in het beeld van de KNVB dus dan wordt het lastig werken”, zei Sneijder daar destijds over.

Bij Veronica Offside gaf Sneijder gisteravond aan dat hij alsnog zijn trainerspapieren wilde halen: ,,Hoe ik dat ga doen? In het buitenland, niet in Nederland. Misschien wel in Turkije. Daar moet je drie keer op je fluitje blazen en dan heb je 'm", zei hij met een lach. ,,Ierland is ook een optie, heb ik me laten vertellen. Dus ik ga het wel over de grenzen zoeken.”

Quote Vijf jaar geleden hoefde je er maar één jaar over te doen, zeven jaar geleden vlogen ze zelfs nog naar jou toe als je in het buitenland speelde, zoals bij Clarence Wesley Sneijder

Sneijder, die al had gehoopt aan het einde van zijn trainerscursus te zitten, stelt dat het behalen van zijn diploma via de KNVB niet meer tot de mogelijkheden behoort. ,,Het trainersvak trekt me nog wel, maar de KNVB-deur is gesloten. Er is de laatste tien jaar veel veranderd. Vijf jaar geleden hoefde je er maar één jaar over te doen, zeven jaar geleden vlogen ze zelfs nog naar jou toe als je in het buitenland speelde, zoals bij Clarence (Seedorf, red.).”

Eerder gaf de recordinternational al eens aan dat het onzin is dat oud-voetballers geen ervaring hebben met het trainersvak: ,,Ik heb veel trainers meegemaakt en daar haal ik veel ervaring uit. Ik weet hoe het wel en niet moet”, zei Sneijder eerder.

Dat de KNVB een fout maakte met de verjaardag van de 38-jarige Sneijder deed de relatie tussen de voetbalbond en de recordinternational ook niet goed: ,,Het mooiste is nog: ik kreeg op mijn verjaardag een kaartje van de KNVB: ‘Gefeliciteerd met je 47ste verjaardag'. Dat kan toch niet?", zei Sneijder, die ooit graag trainer van Galatasaray zou willen worden: ,,Ik heb daar een toptijd gehad. Een mooie club, mooie mensen, mooie cultuur. Daar zou ik ooit wel terug willen keren, ja.”