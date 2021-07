Wesley Sneijder na show PSV: ‘Ik ben me kapotgeschrokken van Galatasaray’

Sven van Beek blij met Heerenveen: ‘Na belangstel­ling AS Monaco was ik liever op een andere manier vertrokken’

20 juli Sven van Beek (26), sinds gisteren officieel speler van SC Heerenveen, kijkt uit naar zijn periode in Friesland. Want: een mooie club met al even prikkelende ambities. Maar, geeft hij toe, het afscheid van zijn jeugdliefde Feyenoord doet hem nog altijd een beetje pijn. ,,Jammer dat het zo heeft moeten lopen.”