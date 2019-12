Wesley Sneijder op de bank bij zaterdaghoofdklasser: ‘Hij is een voetbaldier’

De euforie spoot uit de oren van Emre Bal toen hij DHSC op een 2-1 voorsprong schoot tegen Sportlust’46. De invaller rende zijn ploeggenoten voorbij, trok een sprintje richting de bank, riep ‘başkan’, het Turkse woord voor president, in de richting van Wesley Sneijder en sprong de ex-international in de armen. Sneijder bleek over voorspellende gaven te bezitten: Bal hoorde tot zijn teleurstelling dat hij niet zou starten, maar kreeg van Sneijder wel de woorden mee dat hij bij een invalbeurt zou scoren.



,,Wesley voelt zich erg betrokken bij het team”, vertelt hoofdtrainer Vink. ,,Hij gaf aan graag op de bank te willen zitten, zonder zich met de opstelling te bemoeien. Daar hebben we akkoord voor gegeven. We moesten in aanloop naar deze wedstrijd een paar moeilijke keuzes maken. Dat heb ik in overleg gedaan met Jeffrey. Ik ben en blijf eindverantwoordelijk, maar Wesley zit er wel bij omdat je met z’n drieën meer ziet. Bovendien is hij een voetbaldier.”