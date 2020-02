Wie de doelpunten moet maken bij PSV? Dumfries!

Natuurlijk doet Denzel Dumfries (23) lang niet alles goed, maar hij is wel iemand die nooit opgeeft. Ook in slechte tijden, blijkt: het was geen toeval dat juist hij zaterdag de ban brak tegen Willem II. Tot en met die goal, de 1-0, was hij zelfs de enige PSV’er die in 2020 scoorde, later kwam Ryan Thomas daar nog bij. Dumfries was vooral blij met de zege. ,,Dat is het belangrijkst. Er is de laatste tijd heel veel gebeurd. Daar hebben we nu een dikke streep onder gezet.” Toch is het wel bijzonder dat een rechtsback zo vaak scoort, op verschillende manieren ook. De zeven goals op een rij: