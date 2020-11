Wie moet bij FC Utrecht de opvolger worden van John van den Brom?

Waarom Feyenoord goudhaan­tje Bannis tot zaterdag de tijd geeft om bij te tekenen

5 november Naoufal Bannis is na zijn heldenrol met de winnende treffer in Emmen uiteraard weer opgenomen in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het treffen met CSKA Moskou. De jonge spits zal op de bank beginnen. ,,Want hij is nog niet toe aan een basisplaats in zo’n wedstrijd’', zegt Advocaat. ,,Al traint hij prima en was zijn goal tegen Emmen belangrijk.’'