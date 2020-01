Wie ook maar even verslapt, kan het F-woord verwachten bij Pardew

Door Yorick Groeneweg



Jordan Spence is deze winter alweer de zesde nieuwe ADO-speler. Ook deze Engelse verdediger kent Alan Pardew goed. Dat blijkt eerder deze maand wel als Spence op het trainingskamp in Spanje tijdens een oefening verslapt.



,,We zijn hier niet om te rusten, we zijn hier om te werken. Je hebt misschien een fucking Hollywood-vrouw, je moet gewoon werken’’, schreeuwt Pardew tegen de toen nog proefspeler, wiens vrouw Naomi Scott vanwege haar werk als actrice in Engeland flink wat bekendheid geniet.



Nu heeft Pardew daar ook een zekere reputatie. De Hollywood-opmerking past in dat beeld, net als het komische dansje uit de FA Cup-finale van 2016. Als ‘zijn’ Crystal Palace op voorsprong komt tegen Manchester United, laat de trainer zich met soepele pasjes even gaan. Van een andere orde is de kopstoot die hij Hull City-speler David Meyler geeft. Het kost hem zeven wedstrijden schorsing.