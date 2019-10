Wie van de vier kanshebbers pakt vanavond de eerste periodetitel?

NAC - NEC

In eigen huis neemt NAC het op tegen NEC. Voor NAC-trainer Ruud Brood is het treffen met NEC een weerzien met zijn oude werkgever, waarmee hij in het seizoen 2014/15 zelfs kampioen werd van de eerste divisie. In totaal stonden NAC en NEC 96 keer tegenover elkaar en wist NAC 38 keer de winst te pakken. De laatste ontmoeting vond in 2017 plaats, toen NAC in de strijd om promotie en degradatie tweemaal te sterk was voor NEC.



NAC begon uitstekend aan het seizoen met 9 punten uit drie wedstrijden. Tegen FC Volendam (2-1) en Jong FC Utrecht (0-0) werden er punten verspeeld, maar vervolgens werd er weer gewonnen van Jong AZ, Excelsior en TOP Oss. Met 19 punten uit 8 wedstrijden staan de Bredanaars fier aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie. Bij tegenstander NEC gaat het een stuk minder voortvarend. De ploeg van François Gesthuizen wist nog maar twee wedstrijden te winnen.

Cambuur - Excelsior

Nog zo'n mooie wedstrijd: Cambuur tegen Excelsior. Het is het duel tussen de nummers 2 en 4 van de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur staat er een stuk beter voor en heeft - als NAC verliest en De Graafschap niet wint - genoeg aan een gelijkspel om de periodetitel te pakken. De ploeg van Henk de Jong is al vijf wedstrijden zegezeker en ontvangt met Excelsior een ploeg waar nog lang niet alles gestroomlijnd loopt.



De Rotterdammers maken ook nog kans op de periodetitel, al is de kans klein dat Ricardo Moniz en zijn mannen voor een stunt gaan zorgen. Excelsior heeft van de vier ploegen het slechtste doelsaldo en is volledig afhankelijk van de resultaten op de andere velden. Op het eigen (kunstgras)veld oogt Excelsior redelijk sterk en boekte het comfortabele overwinningen op Almere City (4-2) en Jong PSV (5-2), maar buitenshuis werd er alleen nog maar in Alkmaar van Jong AZ gewonnen. Cambuur, waar oud-Excelsior-doelman Sonny Stevens onder de lat staat, gaat dus als favoriet van start en zal met een schuin oog het veld in Breda in de gaten houden.

De Graafschap - Almere City

Drie van de vier kansmakers op de periodetitel spelen thuis. De Graafschap neemt het in Doetinchem op tegen Almere City en heeft op basis van resultaten uit het verleden helemaal niets te vrezen van de bezoekers. Van de elf ontmoetingen wist De Graafschap ze alle elf te winnen. Als enige ploeg in de Keuken Kampioen Divisie is De Graafschap nog ongeslagen. Tegenstander Almere City begon matig aan het nieuwe seizoen, maar wist de laatste drie van de vier wedstrijden wel te winnen.



De Graafschap moet in ieder geval winnen én een beter resultaat neerzetten dan Cambuur, want het doelsaldo van De Graafschap (+ 13) is iets slechter dan Cambuur (+ 14). Als NAC wint zit de periodetitel er sowieso niet in voor de ploeg van Mike Snoei, maar lonkt natuurlijk nog wel de tweede plaats en bijbehorende promotie aan het eind van de rit. In 2018 speelden De Graafschap en Almere City nog tegen elkaar in de play-offs om promotie/degradatie en trok De Graafschap nipt aan het langste eind.

Stand na 8 wedstrijden:

1. NAC Breda, 19 punten (doelsaldo + 9)

2. SC Cambuur, 18 punten (doelsaldo + 14)

3. De Graafschap, 18 punten (doelsaldo + 13)

4. Excelsior, 16 punten (doelsaldo + 6)