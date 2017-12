Wie volgt Ten Hag op bij FC Utrecht?

De gewezen mannetjesputter heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Utrecht leiden als hoofdtrainer zijn droom is. Mister Utrecht heeft ook nu de beste papieren. Hij liep stage onder Ten Hag bij Go Ahead, trainde Jong Utrecht en koos vervolgens voor een omweg om vlieguren te maken bij FC Eindhoven. Ten Hag haalde hem terug naar Utrecht. Dit seizoen liet hij interesse van Jong PSV na diverse gesprekken voor wat het was. Zijn contractduur in Galgenwaard werd vervolgens gelijk getrokken met Ten Hag, van wie niemand er vanuit ging dat hij de rit tot 2020 uit zou zitten. De Jong was van meet af aan zijn beoogde, ingewerkte opvolger. Hij ligt niet bij iedere speler goed, maar dat geldt voor Ten Hag ook niet. Nu De Jong passeren zou gelijk staan aan hem afserveren. Het is de vraag, als het al aan de orde gaat zijn, of de clubleiding dat aandurft. ‘JP’ heeft immers de gunfactor van het Utrechtpubliek.