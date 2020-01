Wie wordt kampioen van de Keuken Kampioen Divisie?

‘Ajax - PSV in Saoedi-Ara­bië? Waarom niet?’

12:11 Ajax - PSV in Saoedi-Arabië? Feyenoord – FC Groningen in Indonesië? In Spanje en Italië worden duels om de Super Cup al afgewerkt over de grens. Is dit ook het voorland van Nederland? Volgens sportmarketingdeskundige Chris Woerts biedt het grote mogelijkheden. ,,Over tien jaar? Nou, ik hoop wel eerder.’’