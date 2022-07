Wiegman met ploeg topfavoriet op EK, Oranjevrouwen buiten top drie bij databureau

Het databureau geeft Engeland op basis van zo’n 1 miljoen simulaties van het verloop van het EK 21 procent kans om het toernooi te winnen. Zweden, de eerste tegenstander van Oranje in de groep, is de nummer 2 in de voorspelling met 18 procent kans. De ‘Leeuwinnen’ hebben volgens Gracenote 12 procent kans om weer kampioen van Europa te worden. Frankrijk staat met 15 procent iets boven Nederland, dat wel Duitsland (11 procent) en Spanje (9) voor blijft.



Gracenote heeft op basis van de wereldranglijst talloze scenario’s voor het EK berekend. Engeland staat op de achtste plaats op die FIFA-ranking, maar wordt als thuisspelend land toch gezien als de favoriet. Ruim een week geleden won de ploeg van Wiegman in een oefeninterland met 5-1 van Oranje, dat achter de Verenigde Staten, Zweden en Frankrijk op de vierde plaats van de wereldranglijst staat.



Nederland en Zweden treffen elkaar zaterdag in Sheffield. Portugal en Zwitserland zijn de andere tegenstanders in de groep. Volgens Gracenote komt uit de simulaties Zweden - Nederland als meest waarschijnlijke finale van het EK, gevolgd door Engeland - Frankrijk en Engeland - Duitsland.