Wiegman vertrouwt op vaste kern: ‘Ga niet alles omgooien omdat het resultaat niet goed was’

Wiegman hoopt in aanloop naar de Olympische Spelen nog vier keer in actie te komen met haar ploeg. ,,Er zijn niet zoveel mogelijkheden meer, want het gaat hartstikke snel”, aldus Wiegman. ,,Maar in juni is er weer een FIFA-periode, waarin we twee interlands hopen te spelen. En dan hoop ik dat we kort voor vertrek naar Tokio nog een oefenwedstrijd kunnen spelen en nog een in Japan zelf.”



Volgens Wiegman hangt daarbij veel af van de restricties met betrekking tot het coronavirus. ,,We zijn in gesprek met een paar landen, maar er is ook veel afhankelijk van corona. Zo kon Duitsland laatst niet de speelsters uit Engeland over laten komen. Maar wat nu is, kan morgen weer anders zijn.”