Wiegman wil doorpakken met Leeuwinnen: 'Lat gaat omhoog'

Na het zo succesvolle EK in eigen land staan de voetbalsters vol in de schijnwerpers. Dat brengt extra druk met zich mee, beseft Wiegman. ,,We hebben een heel goed EK gespeeld, alles was euforisch en helemaal top. Er kwam heel veel op de spelersgroep af. Dan moet je er in de eerste wedstrijd na zo'n toernooi ook maar weer staan. Dat hebben we direct besproken toen we voor het eerst weer bij elkaar kwamen. Ik heb gelijk gezegd: de lat gaat omhoog. Het publiek verwacht na zo'n goed EK dat we winnen. Dan is het fijn om de WK-kwalificatie zo te beginnen'', zei Wiegman, die maandag op het FIFA-gala werd uitgeroepen tot 's werelds beste coach in het vrouwenvoetbal.