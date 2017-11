Wijnaldum komt ook met pijn graag naar Oranje

,,Donderdag had ik nog pijn, maar vrijdag ging het al beter. De trainer nam me toch mee, vooral omdat ik dan met de medische staf aan mijn herstel kon werken. Het ging steeds beter en zaterdag hoorde ik dat ik moest spelen. Ik had alleen geen voetbalschoenen bij me. Dat hebben ze toen snel geregeld. Ja hoor, ze zaten lekker, ik heb geen reactie gekregen.''