Wijnaldum over mislukt EK: ‘We kregen een snelcursus 5-3-2, natuurlijk gaan er dan dingen fout’

Door Mikos Gouka



Georginio Wijnaldum heeft het per ongeluk over het EK als hij een anekdote vertelt over het WK in Brazilië. De middenvelder van Paris Saint-Germain wordt erop gewezen en schiet in de lach. ,,Dat EK zit blijkbaar nog in mijn hoofd”, zegt hij. De mislukte voetbalzomer na het echec in de achtste finales tegen de bescheiden Tsjechische ploeg deed pijn, zegt Wijnaldum. ,,Dan ga je naar huis en dan gaat het EK nog door”, zegt hij. ,,Tegen de Tsjechen ging het mis. We probeerden de problemen op te lossen als elf individuen en niet als één team. Daar ging het fout.”