Willem II en Aras Özbiliz per direct uit elkaar

Özbiliz werd door Willem II aan het einde van de zomerse transferperiode gehuurd van Besiktas, waar hij nog tot 2021 onder contract staat. De Tilburgse club legde via assistent-trainer Gery Vink, die hem nog kende uit zijn periode als jeugdtrainer bij Ajax, de contacten. De Turkse werkgever van de voormalig vleugelspeler van Ajax is donderdagochtend door Willem II ingelicht. De club maakte daarna het papierwerk rond de ontbinding van de huurovereenkomst in orde. Na Donis Avdijaj is Özbiliz de tweede speler in korte tijd waarvan Willem II op een dergelijke manier afscheid neemt.