Willem II en Sparta in balans na boeiend duel

Sparta neemt met elf punten uit twaalf wedstrijden de dertiende plek op de ranglijst in, Willem II staat met tien punten één positie lager. Bij de Tilburgse ploeg maakte de Spaanse spits Fran Sol zijn rentree in de basis. Bij de topschutter van Willem II was eind vorige maand een tumor in een teelbal aangetroffen. Na een operatie bleken alle uitslagen positief, zodat Sol zaterdag alweer kon voetballen.



Sparta nam in de eerste helft in een tijdsbestek van vijf minuten een voorsprong van 2-0. Twee keer fungeerde spits Robert Mühren als aangever en twee keer maakte het achttienjarige talent Deroy Duarte het af.