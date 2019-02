Willem II gaat tegen AZ voor vijfde ‘drie op rij’

Willem II treft AZ donderdagavond voor de derde keer dit seizoen. De eerdere twee ontmoetingen in de competitie eindigden in een overwinning, dus gaat de Tilburgse ploeg in de halve finale van de beker voor ‘drie op rij’. Het zou de vijfde keer zijn dat de ploeg drie keer in een seizoen wint van één tegenstander.

Dat blijkt uit cijfers van Gracenote. In het seizoen 1969-1970 was Willem II drie keer te sterk voor Helmond Sport, destijds in de eerste divisie. Thuis werd het 1-0, uit won Willem II met 1-2. In de eerste ronde van de beker werd het 0-2 voor de Tilburgse ploeg door twee treffers van Gerrie Deijkers.

In de eerste divisie won Willem II in het seizoen 1978-1979 drie keer van FC Groningen. In Tilburg eindigde de wedstrijd in 3-0, in Groningen werd het 0-1. Beide ploegen kwamen elkaar ook nog tegen in de door Willem II gewonnen nacompetitie. Thuis bleef het weliswaar 0-0, maar uit won Willem II met grote cijfers (0-3), waardoor promotie naar de eredivisie een feit werd.

In 1985-1986 was het Vitesse dat drie keer verslagen werd door de Tilburgse ploeg. In competitieverband (eerste divisie) werd in eigen huis nog gelijkgespeeld (1-1), maar uit won Willem II met liefst 1-5. In de nacompetitie versloeg Willem II Vitesse voor de tweede en derde maal: thuis 2-0, uit 0-1.

Meest recent is de ‘drie op rij’ tegen FC Den Bosch uit het seizoen 2004-2005. In de eredivisie won Willem II thuis met 2-1 en in Den Bosch werd het 1-2. De derde zege dat seizoen was in de kwartfinale van de beker. Het werd toen 3-0. Doelpunten waren van Iwan Redan, Albert van der Haar en Hans Denissen.

In dat seizoen, 2004-2005, bereikte Willem II ook de bekerfinale: in de halve finale werd Ajax uitgeschakeld, maar in de finale was PSV te sterk. Willem II kan donderdagavond voor de vierde keer de bekerfinale bereiken: de ploeg won de beker twee keer (in 1944 en 1963).

Bekijk hier wat clubwatcher Wilber Hack te zeggen had over het duel:

