Willem II geeft eerste play-offduel helemaal uit handen: VVV-Venlo wint eerste slag

Willem II zal zaterdag vol aan de bak moeten om VVV-Venlo uit te schakelen in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de eredivisie. De Tilburgers zagen in Venlo een 0-2-voorsprong verdampen en stapten uiteindelijk met een 3-2-nederlaag de bus in.

Heracles Almelo, PEC Zwolle en Willem II degradeerden vorig seizoen uit de eredivisie. De eerste twee clubs wisten zich al te verzekeren van direct promotie en nu is het aan Willem II de beurt om de terugkeer naar de eredivisie te bewerkstelligen via de play-offs.

Willem II-trainer Reinier Robbemond spaarde middenvelders en aanvallers afgelopen vrijdag tegen Roda JC, maar tegen VVV-Venlo bleken dinsdagavond twee verdedigers fysiek niet in orde. Rechtsback Leeroy Owusu ontbrak helemaal op het wedstrijdformulier; centrale verdediger Wessel Dammers haakte tijdens de warming-up af. Zij werden vervangen door basisdebutant Valentino Vermeulen en de jonge Niels van Berkel.

Beide ploegen tastten elkaar af in de openingsfase en toen sloeg Willem II toe. Na een krap kwartier gaf Lukas Woudenberg een voorzet vanaf links, die door de verdediging van de thuisploeg niet goed werd ingeschat. Wel door Jizz Hornkamp, die de bal aannam op zijn borst en de hoek kon uitzoeken: 0-1. VVV wankelde even, herpakte zich, maar moest na ruim een halfuur toch weer capituleren. Dit keer prikte Hornkamp de bal na een lage voorzet vanaf links in de kruising: 0-2.

Volledig scherm Hier was Willem II nog blij. © Pro Shots / Toin Damen

VAR

Maar de feestvreugde bij Willem II was nog niet verstomd toen de 1-2 achter keeper Joshua Smits lag. Na balverlies van Niels van Berkel op het middenveld, zette de thuisploeg een aanval op die uiteindelijke resulteerde in een treffer van Sven Braken. En nog voor rust kwam VVV op gelijke hoogte. VAR Nagtegaal greep in en had een handsbal gezien van Pol Llonch. De bal ging op de stip; Braken schoot raak vanaf elf meter: 2-2.

De VAR hield zich stil toen de doorbrekende Kabangu - met de bal aan de voet - niet lang na rust omver werd gelopen door een VVV-verdediger. Ook scheidsrechter Dieperink wuifde het weg. Even later lieten Thijs Oosting en in de rebound Niels van Berkel na om te scoren. Twee minuten later deed Hornkamp dat wel aan het eind van een fraaie aanval, maar de assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel.

Volledig scherm Nick Venema maakt de 3-2. © Pro Shots / Toin Damen

De 2-3 hing in de lucht, maar het werd 3-2. Bij een spaarzame counter van VVV was het wél raak. Nick Venema zette de thuisploeg voor het eerst op voorsprong, tegen de verhoudingen in. Toen de 4-2 maar ternauwernood uitbleef, paste Willem II-trainer Reiner Robbemond een drievoudige wissel toe. Kabangu, Bosch en de geblesseerde Woudenberg verlieten het veld en zij werden vervangen door Ringo Meerveld, Jeremy Bokila en Freek Heerkens.

Direct daarna kreeg Hornkamp de kans op de 3-3 maar hij zag zijn inzet gekeerd door Ennio van der Gouw.Ook 4-2 had nog gekund, toen Brian Koglin de bal na een corner maar net naast het Willem II-doel kopte. Max Svensson mocht nog een paar minuten meedoen in plaats van Thijs Oosting in de slotfase, maar het bleef bij 3-2, zodat Willem II zaterdag een zware klus wacht in de return in Tilburg. Aanvang 16.30 uur.

