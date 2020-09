Willem II na Europese trip zonder Heerkens tegen Heracles

Schmidt is nog heel wat van plan met PSV: ‘We willen meerdere versterkin­gen’

16:24 Trainer Roger Schmidt van PSV blikte vrijdag op trainingscomplex De Herdgang vooruit op het duel van PSV met FC Emmen van zaterdagavond in het Philips Stadion. Na de winst op FC Groningen bespeurde hij deze week bij de trainingen van PSV goede zin, spirit en zelfvertrouwen. ,,We hebben daar aardig gespeeld, maar moeten nog stappen vooruit zetten”, vond de coach. ,,Tegen Emmen hebben we de eerste gelegenheid. We willen ons in onze eerste thuismatch aan onze supporters laten zien.”