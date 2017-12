Willem II neemt afstand van gooien met vuurwerk naar spelers en fans NAC

Over een paar dagen zal duidelijk worden welke uitwerking de fakkels die aan het eind van de streekderby richting spelers van NAC gegooid werden op de aanklager van de KNVB zullen hebben. Willem II heeft nog een voorwaardelijke straf van een thuiswedstrijd spelen zonder publiek staan bij de voetbalbond. Die kan ten uitvoer worden gelegd nu het verbod op vuurwerk opnieuw is overtreden. Dat gebeurde voor de wedstrijd al. Na de wedstrijd leidde het gooien van fakkels tot schermutselingen tussen spelers op het veld.



,,De aanklager van de KNVB zal wel een vooronderzoek instellen", verwacht Van Gool. ,,Dan zullen we aan moeten tonen dat we er alles aan gedaan hebben om het gooien van vuurwerk te voorkomen. De hele week hebben we fans op de consequenties gewezen. De speaker heeft voor de wedstrijd ook nog een oproep gedaan om niet met vuurwerk te gooien."



Volgens Van Gool is het bijna onmogelijk te voorkomen dat fakkels het stadion worden in gesmokkeld. ,,Dan zou je supporters tot op het hemd uit moeten kleden. Daar is geen beginnen aan. We zullen de KNVB ervan moeten overtuigen dat we er echt alles aan gedaan hebben om dit voorkomen."